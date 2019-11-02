Безголевая серия Ничушкина в НХЛ составляет 82 матча

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



Статистика Валерия Ничушкина в сезоне НХЛ-2019/20



Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился, проведя на льду 8 минут 37 секунд. Безголевая серия Валерия в регулярных первенствах НХЛ достигла 82 матчей: 16 матчей в остатке сезона-2015/16, 57 — в прошлом регулярном чемпионате и девять — в нынешнем.



В последний раз в официальном матче Валерий забросил шайбу 14 апреля 2018 года, выступая за ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Таким образом, безголевая серия форварда в официальных матчах составляет уже полтора года.

Болельщики требуют сделать Ничушкина тафгаем. Так от него будет польза Зарплату в $ 850 тыс надо как-то отрабатывать.