Гецлаф забил в ОТ после ошибки вратаря «Ванкувера», выскочившего из ворот

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.



В составе победителей отличились Якоб Сильверберг с передач Рикарда Ракелля и Корбиниана Хольцера, а также Райан Гецлаф, который забросил победную шайбу в овертайме. За «Ванкувер» единственный гол на свой счёт записал Адам Годетт с передач Брэндона Саттера и Таннера Пирсона.



Капитан «уток» Гецлаф отметился победным голом в овертайме после ошибки голкипера «Кэнакс» Якоба Маркстрёма. Швед опрометчиво выскочил из ворот, чем не преминул воспользоваться опытный канадец. Гецлаф обыграл голкипера и отправил шайбу в пустые ворота.

Посмотреть видео гола можно на канале Sportsnet в YouTube.



Таким образом, «Анахайм» одержал вторую победу подряд. «Ванкувер» в свою очередь потерпел первое поражение в последних трёх матчах.