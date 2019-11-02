Прервёт ли «Барыс» в матче с ЦСКА серию из четырёх поражений?

Сегодня, 2 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоится семь матчей регулярного чемпионата.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Барыс» — ЦСКА;

— «Трактор» — «Автомобилист»;

— «Витязь» — «Северсталь»;

— СКА — «Локомотив»;

— «Спартак» — «Адмирал»;

— «Йокерит» — «Торпедо»;

— «Нефтехимик» — «Ак Барс».

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланировано три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.