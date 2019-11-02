Грабовский — о голе «Магнитки» в овертайме: зачем позорить лигу?

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» принимал в Магнитогорске минское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу уральского клуба. Минский клуб потерпел 10-е поражение подряд, а хозяева выиграли шестой матч из семи.



По окончании встречи в «инстаграме» КХЛ появилось видео победного гола нападающего «Магнитки» Андрея Локтионова. Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский остался недоволен работой судейской бригады в этом эпизоде. По его мнению, перед голом у «Магнитки» было нарушение численного состава.



«Сколько человек на площадке? Зачем позорить лигу таким видео?» — оставил комментарий Грабовский.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» КХЛ.