Первого номера драфта-2019 Хьюза жёстко припечатали, с него даже слетел шлем

«Филадельфия Флайерз» выиграл у «Нью-Джерси Дэвилз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей.



В первом периоде защитник «лётчиков» Мэтт Нисканен впечатал в борт нападающего «дьяволов» Джека Хьюза. С первого номера драфта слетел шлем, и он ударился головой. Заступиться за американского хоккеиста приехал нападающий Кайл Палмьери: он сбросил перчатки и попытался подраться с обидчиком Хьюза.

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Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 27 минут 8 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился результативной передачей и закончил матч с показателем полезности «+1». Герман Рубцов очков не набрал. Форвард «Дэвилз» Никита Гусев не попал в заявку на матч.