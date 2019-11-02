«Каролина» отпраздновала победу пробитием футбольного пенальти
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.
По окончании матча «ураганы» отпраздновали победу, пригласив футболистку Джессику Макдональд. 31-летняя спортсменка выступает за клуб «Северная Каролина Кураж», ставший в нынешнем году чемпионом Главной женской футбольной лиги США.
Макдональд исполнила футбольный пенальти в хоккейные ворота, которые защищал нападающий Брок Макгинн. Мяч для Макдональд установил форвард Себастьян Ахо. Спортсменка переиграла «голкипера» с «точки», отправив мяч в сетку ворот.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Это его мир, и мы в нём живём». Америка – о 19-летнем Свечникове
За последние семь дней никто в НХЛ не забил больше, чем нападающий «Каролины».
- 2 ноября 2019
-
13:04
-
12:55
-
12:22
-
12:00
-
11:40
-
11:08
-
11:00
-
10:45
-
10:26
-
10:00
-
09:45
-
09:27
-
09:17
-
08:50
-
08:24
-
08:14
-
07:58
-
07:31
-
06:57
-
06:50
-
06:38
-
06:35
-
06:13
-
05:57
-
05:21
-
05:09
-
04:47
-
04:38
-
03:54
-
03:14
-
02:56
-
02:23
- 1 ноября 2019
-
23:50
-
23:35
-
23:27
Партнерский контент