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«Каролина» отпраздновала победу пробитием футбольного пенальти

«Каролина» отпраздновала победу пробитием футбольного пенальти
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

По окончании матча «ураганы» отпраздновали победу, пригласив футболистку Джессику Макдональд. 31-летняя спортсменка выступает за клуб «Северная Каролина Кураж», ставший в нынешнем году чемпионом Главной женской футбольной лиги США.

Макдональд исполнила футбольный пенальти в хоккейные ворота, которые защищал нападающий Брок Макгинн. Мяч для Макдональд установил форвард Себастьян Ахо. Спортсменка переиграла «голкипера» с «точки», отправив мяч в сетку ворот.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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