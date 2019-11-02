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«Барыс» — ЦСКА: Виделль дебютирует в составе хозяев

«Барыс» — ЦСКА: Виделль дебютирует в составе хозяев
Хоккей / КХЛ 0

«Барыс» и ЦСКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нур-Султане. Встреча состоится сегодня, 2 ноября, начало — в 14:00 мск.

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев займёт место Иржи Секача в первом звене, а чешский хоккеист переведёт в третью тройку нападения. В составе хозяев дебютирует нападающий Линус Виделль.

«Барыс»:

Паскуале (Кудрявцев);
Маклюков — Диц, Виделль — Найт — Тангрэди;
Метальников — Блэкер, Старченко — Бойд — Шестаков;
Орехов — Шалапов, Михайлис — Шевченко — Акользин;
Клещенко, Мусоров, Асетов — Сагадеев — Петухов.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Дальбек — Робинсон, Слепышев — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Капризов — Шалунов — Окулов;
Науменков — Нестеров, Секач — Калинин — Телегин;
Романов, Попов — Карнаухов — Мамин.

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