«Барыс» — ЦСКА: Виделль дебютирует в составе хозяев

«Барыс» и ЦСКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нур-Султане. Встреча состоится сегодня, 2 ноября, начало — в 14:00 мск.



Нападающий ЦСКА Антон Слепышев займёт место Иржи Секача в первом звене, а чешский хоккеист переведёт в третью тройку нападения. В составе хозяев дебютирует нападающий Линус Виделль.



«Барыс»:



Паскуале (Кудрявцев);

Маклюков — Диц, Виделль — Найт — Тангрэди;

Метальников — Блэкер, Старченко — Бойд — Шестаков;

Орехов — Шалапов, Михайлис — Шевченко — Акользин;

Клещенко, Мусоров, Асетов — Сагадеев — Петухов.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Дальбек — Робинсон, Слепышев — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Капризов — Шалунов — Окулов;

Науменков — Нестеров, Секач — Калинин — Телегин;

Романов, Попов — Карнаухов — Мамин.

«Барыс» объявил о подписании контракта с Виделлем