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«Трактор» и «Автомобилист» объявили составы на матч в Челябинске

«Трактор» и «Автомобилист» объявили составы на матч в Челябинске
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» и «Автомобилист» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Челябинске. Встреча пройдёт сегодня, 2 ноября, начало — в 15:00 мск.

В составе гостей из-за дисквалификации отсутствуют защитник Рафаэль Батыршин и нападающий Джефф Плэтт.

«Трактор»:

Демченко (Федотов);
Сергиенко — Виртанен, Тертышный — Седлак — Кравцов;
Калинин — Шепелев, Авцин — Малыхин — Лисин;
Меньшиков — Карпухин, Фатеев — Карлин — Косов;
Бородкин, Гришаков, Коньков — Мансуров — Шолохов.

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);
Гуркин — Вишневский, Доус — Мэйсек — Голышев;
Мамкин — Бодров, Литовченко — Холланд — Секстон;
Василевский — Трямкин, Белоусов — Дацюк — Гареев;
Переляев, Седов, Обидин — Попов — Хрипунов.

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