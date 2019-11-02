«Трактор» и «Автомобилист» объявили составы на матч в Челябинске

«Трактор» и «Автомобилист» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Челябинске. Встреча пройдёт сегодня, 2 ноября, начало — в 15:00 мск.



В составе гостей из-за дисквалификации отсутствуют защитник Рафаэль Батыршин и нападающий Джефф Плэтт.



«Трактор»:



Демченко (Федотов);

Сергиенко — Виртанен, Тертышный — Седлак — Кравцов;

Калинин — Шепелев, Авцин — Малыхин — Лисин;

Меньшиков — Карпухин, Фатеев — Карлин — Косов;

Бородкин, Гришаков, Коньков — Мансуров — Шолохов.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Гуркин — Вишневский, Доус — Мэйсек — Голышев;

Мамкин — Бодров, Литовченко — Холланд — Секстон;

Василевский — Трямкин, Белоусов — Дацюк — Гареев;

Переляев, Седов, Обидин — Попов — Хрипунов.