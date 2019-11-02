Окончательный состав молодёжной сборной России на суперсерию-2019

2 ноября состав молодёжной сборной России отправился в Канаду для участия в суперсерии, сообщает официальный сайт ФХР.
В составе на турнир — 24 хоккеиста, выступающих в России.
Вратари: Данил Исаев («Локомотив» Ярославль), Амир Мифтахов («Барс» Казань), Глеб Носов («Зауралье» Курган).
Защитники: Глеб Бабинцев («Зауралье» Курган), Данил Валитов («Автомобилист» Екатеринбург), Михаил Гордеев («Сочи»), Никита Зоркин («СКА-Нева» СПб), Антон Малышев («Буран» Воронеж), Степан Островский («Адмирал» Владивосток), Даниил Пыленков («Витязь» Подольск), Сергей Телегин («Югра» Ханты-Мансийск).
Нападающие: Родион Амиров («Салават Юлаев» Уфа), Максим Грошев («Нефтехимик» Нижнекамск), Иван Морозов, Василий Подколзин, Данил Савунов (все — «СКА-Нева» СПб), Лев Комиссаров, Никита Ртищев (оба — ЦСКА Москва), Илья Круглов, Владислав Михайлов (оба — «Динамо» Москва), Павел Ротенберг («Динамо» СПб), Егор Степанов («Челмет» Челябинск), Максим Соркин («Звезда» Москва), Захар Шабловский («Спартак» Москва).
Защитник Игорь Усманов вернулся в расположение клуба. Защитник Пётр Ясинский и нападающий Александр Дарьин присоединятся к составу молодёжной сборной, который 2 ноября начинает подготовку к Турниру четырёх наций (8–10 ноября, Финляндия). Семеро российских игроков, выступающих за клубы Северной Америки, присоединятся к сборной в ходе серии.
Расписание матчей суперсерии:
5 ноября, 3:00 (мск). Сборная QMJHL — Россия U20
6 ноября, 3:00. Россия U20 — сборная QMJHL
8 ноября, 3:00. Сборная OHL — Россия U20
12 ноября, 3:00. Россия U20 — сборная OHL
14 ноября, 4:30. Сборная WHL — Россия U20
15 ноября, 4:30. Россия U20 — сборная WHL.
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