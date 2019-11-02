«Барыс» потерпел пятое поражение подряд, уступив ЦСКА

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» на домашней площадке проиграл московскому ЦСКА, встреча завершилась со счётом 0:3. Для подопечных Андрея Скабелки поражение стало пятым подряд, у «армейцев» — три победы в пяти последних матчах.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Первой заброшенной шайбы зрителям пришлось ждать до концовки второго периода, когда счёт открыл защитник ЦСКА Богдан Киселевич. На 53-й минуте преимущество московской команды упрочил нападающий Михаил Григоренко. Точку во встрече поставил форвард ЦСКА Кирилл Капризов. Сухой матч записал на свой счёт вратарь «армейцев» Илья Сорокин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.