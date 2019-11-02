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«Барыс» потерпел пятое поражение подряд, уступив ЦСКА

«Барыс» потерпел пятое поражение подряд, уступив ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» на домашней площадке проиграл московскому ЦСКА, встреча завершилась со счётом 0:3. Для подопечных Андрея Скабелки поражение стало пятым подряд, у «армейцев» — три победы в пяти последних матчах.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Первой заброшенной шайбы зрителям пришлось ждать до концовки второго периода, когда счёт открыл защитник ЦСКА Богдан Киселевич. На 53-й минуте преимущество московской команды упрочил нападающий Михаил Григоренко. Точку во встрече поставил форвард ЦСКА Кирилл Капризов. Сухой матч записал на свой счёт вратарь «армейцев» Илья Сорокин.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Киселевич (Карнаухов) – 39:03' (5x5)   0:2 Григоренко (Слепышев, Марченко) – 52:38' (5x5)   0:3 Капризов – 58:25' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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