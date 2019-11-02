«Йокерит» — «Торпедо»: стали известны составы команд

Стали известны составы финского «Йокерита» и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 ноября, начало — в 17:00 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Йокерит»:



Калниньш (Ниеми);

Лехтонен — Грант, Савинайнен — Контиола — Хаапала;

Лёв — Лепистё, Мяэналанен — Регин — О`Нилл;

Кивистё — Эронен, Йоэнсуу — Пильстрём — Антилла;

Лауридсен, Оксанен — Ниеми — Хальме.



«Торпедо»:



Тихомиров (Мольков);

Баранцев — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Варнаков;

Дженовей — Зборовский, Бочаров — Хауден — Шенфельд;

Аляев — Мишарин, Веряев — Ильин — Ураков;

Михальчук, Смолин — Белевич — Гончарук.