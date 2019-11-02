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«Йокерит» — «Торпедо»: стали известны составы команд

«Йокерит» — «Торпедо»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы финского «Йокерита» и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 ноября, начало — в 17:00 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Йокерит»:

Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Грант, Савинайнен — Контиола — Хаапала;
Лёв — Лепистё, Мяэналанен — Регин — О`Нилл;
Кивистё — Эронен, Йоэнсуу — Пильстрём — Антилла;
Лауридсен, Оксанен — Ниеми — Хальме.

«Торпедо»:

Тихомиров (Мольков);
Баранцев — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Варнаков;
Дженовей — Зборовский, Бочаров — Хауден — Шенфельд;
Аляев — Мишарин, Веряев — Ильин — Ураков;
Михальчук, Смолин — Белевич — Гончарук.

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