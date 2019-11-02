«Йокерит» — «Торпедо»: стали известны составы команд
Стали известны составы финского «Йокерита» и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 ноября, начало — в 17:00 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Йокерит»:
Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Грант, Савинайнен — Контиола — Хаапала;
Лёв — Лепистё, Мяэналанен — Регин — О`Нилл;
Кивистё — Эронен, Йоэнсуу — Пильстрём — Антилла;
Лауридсен, Оксанен — Ниеми — Хальме.
«Торпедо»:
Тихомиров (Мольков);
Баранцев — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Варнаков;
Дженовей — Зборовский, Бочаров — Хауден — Шенфельд;
Аляев — Мишарин, Веряев — Ильин — Ураков;
Михальчук, Смолин — Белевич — Гончарук.
- 2 ноября 2019
-
16:34
-
16:24
-
16:20
-
16:15
-
15:57
-
15:44
-
15:18
-
14:54
-
14:20
-
14:12
-
13:55
-
13:30
-
13:04
-
12:55
-
12:22
-
12:00
-
11:40
-
11:08
-
11:00
-
10:45
-
10:26
-
10:00
-
09:45
-
09:27
-
09:17
-
08:50
-
08:24
-
08:14
-
07:58
-
07:31
-
06:57
-
06:50
-
06:38
-
06:35
-
06:13
Партнерский контент