«Спартак» — «Адмирал»: в воротах гостей сыграет Красоткин

Стали известны составы московского «Спартака» и «Адмирала» из Владивостока на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 ноября, начало матча — в 17:00 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Рылов — Херсли, Фёдоров — Зубов — Даугавиньш;

Кутейкин — Вишневский, Карсумс — Ганзл — Хохлачёв;

Гончаров — Педан, Галимов — Столяров — Никонцев;

Тришин, Цыплаков, Кокарев — Аркалов — Котляревский.



«Адмирал»:



Красоткин (Олкинуора);

Альмквист — Лалонд, Коннов — Юнг — Бакош;

Бобряшов — Дьяков, Глазачев — Мерескин — Воронин;

Мищенко — Осипов, Лисин — Вихарев — Бутузов;

Ибатуллин, Козловский, Ломако — В. Стрельцов — А. Стрельцов.