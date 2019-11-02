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«Спартак» — «Адмирал»: в воротах гостей сыграет Красоткин

«Спартак» — «Адмирал»: в воротах гостей сыграет Красоткин
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы московского «Спартака» и «Адмирала» из Владивостока на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 ноября, начало матча — в 17:00 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Рылов — Херсли, Фёдоров — Зубов — Даугавиньш;
Кутейкин — Вишневский, Карсумс — Ганзл — Хохлачёв;
Гончаров — Педан, Галимов — Столяров — Никонцев;
Тришин, Цыплаков, Кокарев — Аркалов — Котляревский.

«Адмирал»:

Красоткин (Олкинуора);
Альмквист — Лалонд, Коннов — Юнг — Бакош;
Бобряшов — Дьяков, Глазачев — Мерескин — Воронин;
Мищенко — Осипов, Лисин — Вихарев — Бутузов;
Ибатуллин, Козловский, Ломако — В. Стрельцов — А. Стрельцов.

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