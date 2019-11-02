Дацюк забил за «Автомобилист» во втором матче подряд

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк отметился заброшенной шайбой во втором периоде матча с челябинским «Трактором». 41-летний форвард забил во второй встрече подряд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



«Трактор»



Демченко (Федотов);

Сергиенко — Виртанен, Тертышный — Седлак — Кравцов;

Калинин — Шепелев, Авцин — Малыхин — Лисин;

Меньшиков — Карпухин, Фатеев — Карлин — Косов;

Бородкин, Гришаков, Коньков — Мансуров — Шолохов.



«Автомобилист»



Коварж (Фомин);

Гуркин — Вишневский, Доус — Мэйсек — Голышев;

Мамкин — Бодров, Литовченко — Холланд — Секстон;

Василевский — Трямкин, Белоусов — Дацюк — Гареев;

Переляев, Седов, Обидин — Попов — Хрипунов.