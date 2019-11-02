Дацюк забил за «Автомобилист» во втором матче подряд
Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк отметился заброшенной шайбой во втором периоде матча с челябинским «Трактором». 41-летний форвард забил во второй встрече подряд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Составы команд:
«Трактор»
Демченко (Федотов);
Сергиенко — Виртанен, Тертышный — Седлак — Кравцов;
Калинин — Шепелев, Авцин — Малыхин — Лисин;
Меньшиков — Карпухин, Фатеев — Карлин — Косов;
Бородкин, Гришаков, Коньков — Мансуров — Шолохов.
«Автомобилист»
Коварж (Фомин);
Гуркин — Вишневский, Доус — Мэйсек — Голышев;
Мамкин — Бодров, Литовченко — Холланд — Секстон;
Василевский — Трямкин, Белоусов — Дацюк — Гареев;
Переляев, Седов, Обидин — Попов — Хрипунов.
Дацюк — самый возрастной автор гола «Автомобилиста» в КХЛ, ему 41 год и 103 дня
- 2 ноября 2019
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