Мартемьянов: в концовке «Автомобилист» потерял концентрацию

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов дал комментарий после выигранного со счётом 5:3 гостевого матча с челябинским «Трактором». Подопечные Петериса Скудры потерпели три поражения в пяти последних матчах, «Автомобилист» выиграл вторую встречу подряд после неудачной серии.



«Равный матч. Мы реализовали свои моменты, в атаке сегодня более-менее шло, в меньшинстве неплохо играли. В концовке потеряли концентрацию, и соперник этим воспользовался, начал мощно атаковать. Хорошо, что всё так закончилось, очень нужная команде и очень важная победа. Хочется поблагодарить наших болельщиков за мощную поддержку», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

«Трактор» потерпел поражение от «Автомобилиста», у Дацюка — гол и передача