Скудра: для состава «Трактора» очень хороший матч, несмотря на поражение

Главный тренер челябинского «Трактора» Петерис Скудра поделился впечатлениями от проигранного матча с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:5).



«Много играли в атаке, много бросали. Тем не менее для нашего состава это очень хороший матч, несмотря на то что мы проиграли. «Автомобилист» — опытная и мастеровитая команда, которая использовала свои моменты в атаке, это и стало решающим моментом. Мы довольны игрой, несмотря на результат, ребята — молодцы.



Почему так много травм? Это хоккей, ребята бьются, пассажиров нет. Может, кто-то выйдет после паузы на Евротур. Надеемся, что Бэйлен выйдет, может, Гика появится. Остальные, наверное, позже», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

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