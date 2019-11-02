СКА — «Локомотив»: Каблуков получил «5+20» за удар головой

Нападающий петербургского СКА Илья Каблуков во втором периоде встречи с «Локомотивом» получил удаление до конца матча. Форвард был наказан судьями штрафом «5+20» за удар головой.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



СКА



Хелльберг (Мельничук);

Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Барабанов;

Зубарев — Рундблад, Якупов — Швец-Роговой — Бурдасов;

Рукавишников — Белов, Карпов — Кемппайнен — Плотников;

Земчёнок, Галенюк, Кузьменко — Каблуков — Кетов.



«Локомотив»



Коновалов (Окоряк);

Рафиков — Накладал, Пяаярви — Ландер — Кудрявцев;

Черепанов — Савченко, Ильенко — Алексеев — Полунин;

Н. Аверин — Осипов, Каюмов — Да Коста — Коваленко;

Сидоров, Апальков, Красковский — Свитов — Санников.