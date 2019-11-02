СКА — «Локомотив»: Каблуков получил «5+20» за удар головой
Нападающий петербургского СКА Илья Каблуков во втором периоде встречи с «Локомотивом» получил удаление до конца матча. Форвард был наказан судьями штрафом «5+20» за удар головой.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Составы команд:
СКА
Хелльберг (Мельничук);
Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Барабанов;
Зубарев — Рундблад, Якупов — Швец-Роговой — Бурдасов;
Рукавишников — Белов, Карпов — Кемппайнен — Плотников;
Земчёнок, Галенюк, Кузьменко — Каблуков — Кетов.
«Локомотив»
Коновалов (Окоряк);
Рафиков — Накладал, Пяаярви — Ландер — Кудрявцев;
Черепанов — Савченко, Ильенко — Алексеев — Полунин;
Н. Аверин — Осипов, Каюмов — Да Коста — Коваленко;
Сидоров, Апальков, Красковский — Свитов — Санников.
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