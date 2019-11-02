«Йокерит» одержал победу над «Торпедо»

В матче Континентальной хоккейной лиги финский «Йокерит» на домашней площадке выиграл у нижегородского «Торпедо», встреча завершилась со счётом 3:1. Ранее «Торпедо» одержало две победы в матчах с «Йокеритом» в нынешнем регулярном чемпионате — 6:5 ОТ, 4:3 ОТ.



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Нападающий «Йокерита» Брайан О`Нилл открыл счёт на 12-й минуте. Вскоре команда гостей сумела отыграться, заброшенной шайбой отметился форвард Джордан Шрёдер. В концовке второго периода финский клуб вновь вышел вперёд, гол в актив записал защитник Микко Лехтонен. На 48-й минуте форвард Хенри Иконен увеличил преимущество «Йокерита» до двух заброшенных шайб, установив окончательный счёт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.