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«Йокерит» одержал победу над «Торпедо»

«Йокерит» одержал победу над «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

В матче Континентальной хоккейной лиги финский «Йокерит» на домашней площадке выиграл у нижегородского «Торпедо», встреча завершилась со счётом 3:1. Ранее «Торпедо» одержало две победы в матчах с «Йокеритом» в нынешнем регулярном чемпионате — 6:5 ОТ, 4:3 ОТ.

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Нападающий «Йокерита» Брайан О`Нилл открыл счёт на 12-й минуте. Вскоре команда гостей сумела отыграться, заброшенной шайбой отметился форвард Джордан Шрёдер. В концовке второго периода финский клуб вновь вышел вперёд, гол в актив записал защитник Микко Лехтонен. На 48-й минуте форвард Хенри Иконен увеличил преимущество «Йокерита» до двух заброшенных шайб, установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 17:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
3 : 1
Торпедо
Нижегородская область
1:0 О'Нилл (Грант, Лехтонен) – 11:20' (5x5)   1:1 Шрёдер (Варнаков) – 17:05' (5x5)   2:1 Лехтонен (О'Нилл, Савинайнен) – 38:39' (5x4)   3:1 Иконен (Пильстрём, Анттила) – 47:41' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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