Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Спартак» прервал победную серию, уступив «Адмиралу»

«Спартак» прервал победную серию, уступив «Адмиралу»
Хоккей / КХЛ 0

В матче Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» на домашней площадке уступил «Адмиралу», встреча завершилась со счётом 3:4. У «Спартака» прервалась серия из шести побед, «Адмирал» проиграл четыре предыдущих матча.

Хозяева открыли счёт на второй минуте, голом отметился Артём Фёдоров. Вскоре «Адмирал» сравнял счёт: заброшенную шайбу в актив записал Константин Глазачев. На 24-й минуте команда гостей вышла вперёд усилиями Александра Осипова. До конца второго периода «Спартак» отыгрался и опередил соперника в счёте благодаря голам Михаила Котляревского и Каспарса Даугавиньша. На 47-й минуте форвард «моряков» Александр Стрельцов сравнял счёт. Вскоре шайбу забросил нападающий «Адмирала» Денис Вихарев, и его бросок стал победным.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Адмирал
Владивосток
1:0 Фёдоров (Даугавиньш, Зубов) – 01:12' (5x5)   1:1 Глазачев (Дьяков) – 01:49' (5x5)   1:2 Осипов (Вихарев, Мищенко) – 23:54' (5x5)   2:2 Котляревский (Аркалов, Кокарев) – 34:20' (5x5)   3:2 Даугавиньш (Рылов, Зубов) – 35:07' (5x5)   3:3 Стрельцов (Альмквист, Юнг) – 46:11' (5x5)   3:4 Вихарев (Лалонд, Бакош) – 49:01' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019