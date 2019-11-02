«Спартак» прервал победную серию, уступив «Адмиралу»

В матче Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» на домашней площадке уступил «Адмиралу», встреча завершилась со счётом 3:4. У «Спартака» прервалась серия из шести побед, «Адмирал» проиграл четыре предыдущих матча.



Хозяева открыли счёт на второй минуте, голом отметился Артём Фёдоров. Вскоре «Адмирал» сравнял счёт: заброшенную шайбу в актив записал Константин Глазачев. На 24-й минуте команда гостей вышла вперёд усилиями Александра Осипова. До конца второго периода «Спартак» отыгрался и опередил соперника в счёте благодаря голам Михаила Котляревского и Каспарса Даугавиньша. На 47-й минуте форвард «моряков» Александр Стрельцов сравнял счёт. Вскоре шайбу забросил нападающий «Адмирала» Денис Вихарев, и его бросок стал победным.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.