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СКА проиграл шестой матч из восьми последних, уступив «Локомотиву»

СКА проиграл шестой матч из восьми последних, уступив «Локомотиву»
Хоккей / КХЛ 0

В Континентальной хоккейной лиге петербургский СКА на домашней площадке потерпел поражение в матче с ярославским «Локомотивом», встреча завершилась со счётом 1:2. «Армейский» клуб проиграл шестой матч из восьми последних, у «Локомотива» — четыре победы в пяти последних встречах.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Первый период прошёл без заброшенных шайб. В следующие 20 минут соперники обменялись точными бросками: счёт открыл форвард СКА Йоонас Кемппайнен, в концовке периода нападающий «Локомотива» Николай Коваленко восстановил равновесие на табло. На 45-й минуте «Локомотив» вышел вперёд, гол в актив записал форвард Стефан Да Коста. Шайба француза стала победной.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Кемппайнен (Плотников, Белов) – 27:23' (5x5)   1:1 Коваленко (Каюмов, Алексеев) – 38:37' (5x5)   1:2 Да Коста (Каюмов, Ландер) – 44:15' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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