СКА проиграл шестой матч из восьми последних, уступив «Локомотиву»

В Континентальной хоккейной лиге петербургский СКА на домашней площадке потерпел поражение в матче с ярославским «Локомотивом», встреча завершилась со счётом 1:2. «Армейский» клуб проиграл шестой матч из восьми последних, у «Локомотива» — четыре победы в пяти последних встречах.



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Первый период прошёл без заброшенных шайб. В следующие 20 минут соперники обменялись точными бросками: счёт открыл форвард СКА Йоонас Кемппайнен, в концовке периода нападающий «Локомотива» Николай Коваленко восстановил равновесие на табло. На 45-й минуте «Локомотив» вышел вперёд, гол в актив записал форвард Стефан Да Коста. Шайба француза стала победной.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.