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Диц — о поражении от ЦСКА: есть и позитив — мы создали много классных моментов

Диц — о поражении от ЦСКА: есть и позитив — мы создали много классных моментов
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Барыса» Даррен Диц поделился впечатлениями от проигранного матча с ЦСКА (0:3).

«Очень хорошая игра, горжусь нашей командой, да, мы не взяли очков в этой домашней серии столько, сколько хотели, но мы играли в хороший хоккей. Все придерживались нашей системы, каждый приложил немало усилий и это главное, когда вся команда пашет, и каждый выполняет то, что от него требуется. Да, не забивая сложно победить, и это плохо, что мы не реализуем свои моменты, но если мы продолжим играть в таком же духе – победы придут.

Сегодня с ЦСКА была равная игра, в реализации они оказались лучше, у нас с завершением атак сейчас проблемы, но можно выделить и позитив – мы создали столько классных голевых моментов в матче с таким серьёзным соперником», — цитирует Дица официальный сайт КХЛ.

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