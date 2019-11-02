«Нефтехимик» — «Ак Барс»: Хайруллин получил «5+20» за подсечку
В третьем периоде матча нижнекамского «Нефтехимика» и казанского «Ак Барса» удаление до конца встречи заработал нападающий команды хозяев Марат Хайруллин. Форвард получил от судей штраф «5+20» за подсечку.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 2 ноября 2019
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