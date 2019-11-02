Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Нефтехимик» — «Ак Барс»: Хайруллин получил «5+20» за подсечку

«Нефтехимик» — «Ак Барс»: Хайруллин получил «5+20» за подсечку
Хоккей / КХЛ 0

В третьем периоде матча нижнекамского «Нефтехимика» и казанского «Ак Барса» удаление до конца встречи заработал нападающий команды хозяев Марат Хайруллин. Форвард получил от судей штраф «5+20» за подсечку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019