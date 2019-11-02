Знарок: совершенно не жалею, что отпустил Осипова. Пускай радуется победе
Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок после домашнего матча с «Адмиралом» из Владивостока (3:4) поделился мнением о защитнике «моряков» Александре Осипове, который отметился голом. Летом Осипов покинул «Спартак», с игроком расторгли контракт.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Осипов сказал, что победа ему важна? Пускай радуется. Что могу с этим сделать? Сейчас мы о нём, что ли, будем говорить. Совершенно не жалею, что отпустил его.
Не смотрю в турнирную таблицу сейчас. Поближе к плей-офф буду смотреть. В паузе будем работать на базе в Новогорске, там двухразовые тренировки будут», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
«Спартак» прервал победную серию, уступив «Адмиралу»
- 2 ноября 2019
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