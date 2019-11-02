Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Пелино: надеемся, Марков вернётся в строй «Локомотива» как можно быстрее

Пелино: надеемся, Марков вернётся в строй «Локомотива» как можно быстрее
Хоккей / КХЛ 0

Старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино подвёл итоги встречи со СКА (2:1).

«Как сегодня сыграл наш вратарь, как ребята боролись в меньшинстве, как забили в большинстве — это то, за счёт чего и выигрываются матчи. Горжусь своими ребятами.

СКА — одна из лучших команд лиги. Когда она запирает соперника в зоне и в ходе смены старается меняться, поэтому в середине матча при игре «пять на пять» было впечатление, что мы играли, как в меньшинстве. В эти моменты наши ребята были уставшими, но они выстояли, не пропустили.

К сожалению, Маркову попала шайба в ногу, пока мы наблюдаем за его состоянием. Надеемся, он вернётся в строй как можно быстрее. Он нам сильно помог в том одном матче, что провёл за нас. Думаю, он будет хорошим подспорьем в дальнейшем», — передаёт слова Пелино корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА проиграл шестой матч из восьми последних, уступив «Локомотиву»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019