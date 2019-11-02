Пелино: надеемся, Марков вернётся в строй «Локомотива» как можно быстрее

Старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино подвёл итоги встречи со СКА (2:1).



«Как сегодня сыграл наш вратарь, как ребята боролись в меньшинстве, как забили в большинстве — это то, за счёт чего и выигрываются матчи. Горжусь своими ребятами.



СКА — одна из лучших команд лиги. Когда она запирает соперника в зоне и в ходе смены старается меняться, поэтому в середине матча при игре «пять на пять» было впечатление, что мы играли, как в меньшинстве. В эти моменты наши ребята были уставшими, но они выстояли, не пропустили.



К сожалению, Маркову попала шайба в ногу, пока мы наблюдаем за его состоянием. Надеемся, он вернётся в строй как можно быстрее. Он нам сильно помог в том одном матче, что провёл за нас. Думаю, он будет хорошим подспорьем в дальнейшем», — передаёт слова Пелино корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА проиграл шестой матч из восьми последних, уступив «Локомотиву»