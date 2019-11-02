Кудашов: на результат повлияла игра СКА в большинстве. Пока не получается у нас

Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с «Локомотивом» (1:2).



«Игра в большинстве и численном неравенстве повлияла на сегодняшний результат. В большинстве не получается по комплексу причин: недостаточно бросаем, недостаточно хорошо играем на синей линии. Пока не получается у нас.



Эпизод с Каблуковым ещё не разбирал, не видел, как там именно было. Но если игрок подводит команду и из-за него пропускают гол, это плохо.



Кемппайнен забил. Видно, что к нему приходит уверенность и он находит свою игру.



В чём суть сочетания Кузьменко с чеккерами Кетовым и Каблуковым? Во-первых, Кетов забил шесть голов, он не чистый чеккер. Кузьменко добавляет движения, креативности», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА проиграл шестой матч из восьми последних, уступив «Локомотиву»