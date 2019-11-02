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Квартальнов: искать тренера вратарей не планируем. Наше место в таблице видели?

Квартальнов: искать тренера вратарей не планируем. Наше место в таблице видели?
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:4).

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«С заслуженной победой Вячеслава Буцаева и его команду. Тут нечего много говорить — нам в зачёт можно поставить только третий период, два периода у нас не пошли. Соперник везде был быстрее, сильнее и, наверное, заряженнее нас. Это то, чего мы не сделали.

Планируем ли приглашать тренера вратарей? А вы наше место в таблице видели? У нас Сергей Абрамов великолепно справляется со своими обязанностями, великолепно.

Не кажется ли приглашение Ожиганова в сборную России странным? Мне не кажется», — приводит слова специалиста официальный сайт казанского клуба.

«Нефтехимик» взял верх над «Ак Барсом» и одержал восьмую победу подряд
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