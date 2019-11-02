Квартальнов: искать тренера вратарей не планируем. Наше место в таблице видели?

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:4).
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«С заслуженной победой Вячеслава Буцаева и его команду. Тут нечего много говорить — нам в зачёт можно поставить только третий период, два периода у нас не пошли. Соперник везде был быстрее, сильнее и, наверное, заряженнее нас. Это то, чего мы не сделали.
Планируем ли приглашать тренера вратарей? А вы наше место в таблице видели? У нас Сергей Абрамов великолепно справляется со своими обязанностями, великолепно.
Не кажется ли приглашение Ожиганова в сборную России странным? Мне не кажется», — приводит слова специалиста официальный сайт казанского клуба.
- 2 ноября 2019
-
21:11
-
20:56
-
20:43
-
20:29
-
20:13
-
20:11
-
20:08
-
20:02
-
19:57
-
19:56
-
19:48
-
19:29
-
19:23
-
19:20
-
19:18
-
19:13
-
18:51
-
18:41
-
18:34
-
18:31
-
18:21
-
18:16
-
18:11
-
17:53
-
17:43
-
17:37
-
17:28
-
17:13
-
16:50
-
16:34
-
16:24
-
16:20
-
16:15
-
15:57
-
15:44