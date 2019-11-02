Земчёнок: игроки СКА ищут пас и катают минуту-две без опасности

Защитник СКА Артём Земчёнок поделился впечатлениями от проигранного матча с «Локомотивом» (1:2).



«Много владели шайбой, вроде преимущество было у нас, но бросали не очень, только во втором-третьем периоде стали делать броски, от которых была какая-то опасность. В неравных составах играем плохо. Вроде тренируем разные сочетания, но ничего не получается. Ищем-ищем игру, но пока никак, ещё и постоянно пропускаем такие шайбы… Может быть, где-то надо бросать, а потом уже искать пас. Мы же сначала ищем пас, нам борта оставляют, катаем-катаем — минуту, две без опасности. Надо бросать, искать отскоки, а потом уже пасы делать.



Ненужное удаление подломило нас. Если бы не оно, дожали бы «Локомотив» в третьем периоде. Силы на рижан точно найдём, нужно выигрывать дома. После чуть отдохнём, отрезок был очень энергозатратным. Поработаем над игрой в неравных составах, после паузы должны улучшиться показатели», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.

СКА проиграл шестой матч из восьми последних, уступив «Локомотиву»