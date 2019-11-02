Буцаев: лишняя реклама матчу «Нефтехимик» — «Ак Барс» не нужна

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги выигранного матча с «Ак Барсом» (4:2).
«Наверное, лишняя реклама этому матчу не нужна. Действительно, нам понравились первые два периода. Но в третьем периоде по факту мы тренировали игру в меньшинстве. Ребята молодцы, здорово оборонялись, хоть и пропустили один гол, но тем не менее ловили броски на себя. Была команда и сражалась, даже несмотря на меньшинство, до последнего. Так же хотел бы отметить сегодняшнюю атмосферу на трибунах. Матч никого не оставил равнодушным.
Вклад Барулина? Вы знаете, сегодня вся команда, как и Константин, сыграла очень здорово. Да, он выручил в определенных моментах команду. Команда отблагодарила его за это забитыми голами. Поэтому здесь нельзя кого-то единично выделять. Посмотрите, опять же, как в третьем периоде ребята пластались, ловили шайбу на себя. Это тоже не просто, они помогали ему. Поэтому для всех это общая победа», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
- 2 ноября 2019
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