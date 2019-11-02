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Расписание матчей НХЛ на 2 ноября 2019 года

Расписание матчей НХЛ на 2 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

2 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоятся 12 матчей.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

02:00 (мск). «Флорида Пантерз» — «Детройт Ред Уингз»

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Детройт Ред Уингз
Детройт

02:00. «Даллас Старз» — «Монреаль Канадиенс»

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль

02:00. «Коламбус Блю Джекетс» — «Калгари Флэймз»

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Калгари Флэймз
Калгари

02:00. «Филадельфия Флайерз» — «Торонто Мэйпл Лифс»

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто

02:00. «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз»

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк

02:00. «Баффало Сэйбрз» — «Нью-Йорк Айлендерс»

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк

02:00. «Бостон Брюинз» — «Оттава Сенаторз»

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Оттава Сенаторз
Оттава

03:00. «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз»

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис

04:00. «Аризона Койотс» — «Колорадо Эвеланш»

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер

05:00. «Вегас Голден Найтс» — «Виннипег Джетс»

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег

05:00. «Сан-Хосе Шаркс» — «Ванкувер Кэнакс»

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер

05:30. «Лос-Анджелес Кингз» — «Чикаго Блэкхоукс»

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
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