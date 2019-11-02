Расписание матчей НХЛ на 2 ноября 2019 года
2 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоятся 12 матчей.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
02:00 (мск). «Флорида Пантерз» — «Детройт Ред Уингз»
НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Детройт Ред Уингз
Детройт
02:00. «Даллас Старз» — «Монреаль Канадиенс»
НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
02:00. «Коламбус Блю Джекетс» — «Калгари Флэймз»
НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Калгари Флэймз
Калгари
02:00. «Филадельфия Флайерз» — «Торонто Мэйпл Лифс»
НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
02:00. «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз»
НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
02:00. «Баффало Сэйбрз» — «Нью-Йорк Айлендерс»
НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
02:00. «Бостон Брюинз» — «Оттава Сенаторз»
НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Оттава Сенаторз
Оттава
03:00. «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз»
НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
04:00. «Аризона Койотс» — «Колорадо Эвеланш»
НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
05:00. «Вегас Голден Найтс» — «Виннипег Джетс»
НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег
05:00. «Сан-Хосе Шаркс» — «Ванкувер Кэнакс»
НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
05:30. «Лос-Анджелес Кингз» — «Чикаго Блэкхоукс»
- 3 ноября 2019
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