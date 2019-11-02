Доус: «Автомобилист» мог обыгрывать «Трактор» с крупным счётом
Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Найджел Доус поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с челябинским «Трактором» (5:3).
«Я считаю, что мы играли очень хорошо, однако только до третьего периода. Мы могли выиграть с крупным счётом, но соперник забил два быстрых гола и вернулся в игру. Мне понравилось, как мы выглядели в первой двадцатиминутке, но в третьей нужно было строже играть в обороне. Нам очень важно было победить в этой встрече. В октябре было не так много побед, и нашей команде нужно снова начинать выигрывать после серии поражений. Приятно забивать, но важнее всего — побеждать. Забрасывать шайбы и набирать очки — это моя работа», — приводит слова форварда официальный сайт КХЛ.
«Трактор» потерпел поражение от «Автомобилиста», у Дацюка — гол и передача
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