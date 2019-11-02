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Панарин продлил результативную серию до четырёх игр, отдав классный пас Строуму

Панарин продлил результативную серию до четырёх игр, отдав классный пас Строуму
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей во втором периоде встречи с «Нэшвилл Предаторз». Россиянин ассистировал нападающему Райану Строуму, продлив свою серию с набранными очками до четырёх матчей.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

Посмотреть видео гола можно также в официальном «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

В межсезонье Панарин подписал соглашение с «синерубашечниками» сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн. Он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).

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