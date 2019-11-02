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«Нэшвилл» проиграл «Рейнджерс». У Панарина голевой пас, Георгиев сделал 32 сейва

«Нэшвилл» проиграл «Рейнджерс». У Панарина голевой пас, Георгиев сделал 32 сейва
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги клуб «Нэшвилл Предаторз» на домашней площадке потерпел поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс», встреча завершилась со счётом 1:2. «Рейнджеры» выиграли третий матч из пяти последних.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

Команда гостей открыла счёт на 17-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Филип Хитил. На 25-й минуте «рейнджеры» упрочили преимущество усилиями форварда Райана Строума, которому ассистировал россиянин Артемий Панарин, продливший свою результативную серию до четырёх матчей. На 35-й минуте подопечные Петера Лавиолетта сократили отставание, гол в актив записал нападающий Виктор Арвидссон.

Российский форвард гостей Павел Бучневич очками не отметился. Голкипер «рейнджеров» Александр Георгиев отразил 32 броска из 33.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 21:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Хитил (Гайек) – 16:05' (5x5)   0:2 Строум (Панарин, Фаст) – 24:16' (5x5)   1:2 Арвидссон (Форсберг, Йози) – 34:34' (5x4)
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