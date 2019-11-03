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Радулов открыл счёт в матче с «Монреалем»

Радулов открыл счёт в матче с «Монреалем»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов открыл счёт в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс».

Шайба была заброшена в большинстве, когда за толчок клюшкой на две минуты был удалён защитник гостей Бен Чиаро.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Далласа».

Позже за удар клюшкой также на две минуты был удалён и сам Радулов.

Всего же на данную минуту было зафиксировано 5 нарушений, среди которых три на счету хозяев, из них дважды был удалён Александр Радулов, два — у гостей.

На текущий момент подходит к концу первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

До текущего матча «Даллас» занимал 11-е место в Западной конференции с 13 очками и 15 проведёнными матчами. Монреаль сохранял за собой седьмую строчку в Восточной конференции с 16 очками и 13 проведёнными играми.

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