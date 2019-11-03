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Хоккеист «Оттавы» Сабурен потерял сознание после столкновения с соперником

Хоккеист «Оттавы» Сабурен потерял сознание после столкновения с соперником
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Скотт Сабурен столкнулся с форвардом «Бостон Брюинз» Дэвидом Бэкесом, и оба хоккеиста получили травмы. Матч регулярного чемпионата НХЛ между этими командами прерывался на 10 минут.

Потерявшего сознание Сабурена унесли на носилках, а Бэкес самостоятельно ушёл в раздевалку.

Видео можно посмотреть в «твиттере» журналиста Брэли Треттенеро.

Поединок «Бостон» — «Оттава» проходит на стадионе «Ти-Ди Гарден». Счёт к 16-й минуте — 1:1. Шайбы забросили нападающий «Брюинз» Давид Пастрняк и форвард «Сенаторз» Энтони Дюклер.

До сегодняшней игры Сабурен провёл в этом сезоне 10 матчей, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей. В активе Бэкеса 1 голевой пас в 7 проведённых встречах.

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