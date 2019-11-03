Дубль Гурьянова и гол Радулова принесли «Далласу» победу в матче с «Монреалем»

«Даллас Старз» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс». Счёт поединка — 4:1.



Решающий вклад в успех хозяев внесли россияне. Александр Радулов на 16-й минуте реализовал большинство, воспользовавшись передачей Тайлера Сегина после вбрасывания. Денис Гурьянов на 39-й минуте успешно исполнил буллит, а на 51-й минуте он же забросил третью шайбу «Старз». В концовке команды обменялись голами — отличились Миро Хейсканен и Арттури Лехконен.



Радулов забил 5-й гол в 16 матчах, а у Гурьянова теперь 4 шайбы в 12 играх.



«Даллас» одержал 7-ю победу в 16 матчах. «Монреаль» потерпел 7-е поражение в 14 играх. В следующем матче «Старз» дома сыграют с «Колорадо Эвеланш» (6 ноября мск), а «Канадиенс» на своей площадке встретятся с «Бостон Брюинз» (также 6 ноября).

В параллельном матче «Коламбус Блю Джекетс» проиграл «Калгари Флэймз» со счётом 0:3. Игра проходила на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе. Отличились Шон Монахан, Сэм Беннетт и Мэттью Ткачук.