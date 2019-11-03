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Дубль Гурьянова и гол Радулова принесли «Далласу» победу в матче с «Монреалем»

Дубль Гурьянова и гол Радулова принесли «Далласу» победу в матче с «Монреалем»
Хоккей / НХЛ 0

«Даллас Старз» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс». Счёт поединка — 4:1.

Решающий вклад в успех хозяев внесли россияне. Александр Радулов на 16-й минуте реализовал большинство, воспользовавшись передачей Тайлера Сегина после вбрасывания. Денис Гурьянов на 39-й минуте успешно исполнил буллит, а на 51-й минуте он же забросил третью шайбу «Старз». В концовке команды обменялись голами — отличились Миро Хейсканен и Арттури Лехконен.

Радулов забил 5-й гол в 16 матчах, а у Гурьянова теперь 4 шайбы в 12 играх.

«Даллас» одержал 7-ю победу в 16 матчах. «Монреаль» потерпел 7-е поражение в 14 играх. В следующем матче «Старз» дома сыграют с «Колорадо Эвеланш» (6 ноября мск), а «Канадиенс» на своей площадке встретятся с «Бостон Брюинз» (также 6 ноября).

В параллельном матче «Коламбус Блю Джекетс» проиграл «Калгари Флэймз» со счётом 0:3. Игра проходила на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе. Отличились Шон Монахан, Сэм Беннетт и Мэттью Ткачук.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 А. Радулов (Сегин) – 15:24' (5x4)   2:0 Гурьянов – 38:49' (бул)   3:0 Гурьянов (Хинц, Павелски) – 50:43' (5x4)   4:0 Хейсканен (Факса) – 55:08' (en)   4:1 Лехконен (Судзуки, Байрон) – 56:18' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
0 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Монахан (Линдхольм, Годро) – 03:44' (5x5)   0:2 Беннетт (Райан, Ханифин) – 28:20' (5x5)   0:3 Ткачук (Хэмоник, Линдхольм) – 57:21' (en)
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