«Флорида» разгромила «Детройт», Бобровский отстоял на ноль

В матче очередного тура регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» дома разгромил «Детройт Ред Уингз» — 4:0.



Счёт был открыт уже на четвертой минуте встречи, отличился Бретт Коннолли. «Пантеры» смогли укрепить своё преимущество ещё до перерыва – на 17-й минуте после комбинации, в которой поучаствовали Кейт Яндл и Джонатан Юбердо, шайбу забросил Александр Барков.

В первой половине второго периода Барков и Юбердо поменялись ролями – теперь уже первый выступил в роли ассистента, а второй довёл счёт в игре до разгромного. А уже в середине третьего периода Юбердо забросил вторую шайбу для себя и четвёртую для своей команды. В комбинации последнего гола матча поучаствовали Кейт Яндл и Аарон Экблад.

Сергей Бобровский, защищающий ворота «Флориды», впервые в сезоне сыграл на ноль.