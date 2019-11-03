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«Флорида» разгромила «Детройт», Бобровский отстоял на ноль

«Флорида» разгромила «Детройт», Бобровский отстоял на ноль
Хоккей / НХЛ 0

В матче очередного тура регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» дома разгромил «Детройт Ред Уингз» — 4:0.

Счёт был открыт уже на четвертой минуте встречи, отличился Бретт Коннолли. «Пантеры» смогли укрепить своё преимущество ещё до перерыва – на 17-й минуте после комбинации, в которой поучаствовали Кейт Яндл и Джонатан Юбердо, шайбу забросил Александр Барков.

В первой половине второго периода Барков и Юбердо поменялись ролями – теперь уже первый выступил в роли ассистента, а второй довёл счёт в игре до разгромного. А уже в середине третьего периода Юбердо забросил вторую шайбу для себя и четвёртую для своей команды. В комбинации последнего гола матча поучаствовали Кейт Яндл и Аарон Экблад.

Сергей Бобровский, защищающий ворота «Флориды», впервые в сезоне сыграл на ноль.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Коннолли (Мальгин, Ватрано) – 03:05' (5x5)   2:0 Барков (Юбердо, Яндл) – 16:54' (5x4)   3:0 Юбердо (Барков, Строльман) – 26:45' (5x5)   4:0 Юбердо (Яндл, Экблад) – 50:46' (5x5)
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