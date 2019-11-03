Гол и передача Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения в игре с «Торонто»

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

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Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Андреас Юнссон. Голами в составе победителей также отметились: Каспери Капанен, Джейсон Спецца и Митчелл Марнер. Форвард «Торонто» Илья Михеев отметился результативной передачей.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 28 минут 6 секунд, нанёс семь бросков в створ ворот и набрал 2 (1+1) очка. Герман Рубцов окончил матч с показателем полезности «-1».

Видео гола Проворова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.