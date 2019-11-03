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Гол и передача Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения в игре с «Торонто»

Гол и передача Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения в игре с «Торонто»
Хоккей / НХЛ 0

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Андреас Юнссон. Голами в составе победителей также отметились: Каспери Капанен, Джейсон Спецца и Митчелл Марнер. Форвард «Торонто» Илья Михеев отметился результативной передачей.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 28 минут 6 секунд, нанёс семь бросков в створ ворот и набрал 2 (1+1) очка. Герман Рубцов окончил матч с показателем полезности «-1».

Видео гола Проворова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Б
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Капанен (Райлли, Спецца) – 05:55' (5x5)   1:1 Проворов (Жиру, Ворачек) – 15:02' (5x4)   2:1 Жиру (Проворов, Ворачек) – 23:12' (5x4)   2:2 Спецца (Михеев, Капанен) – 37:55' (5x5)   3:2 Санхайм (Кутюрье, Линдблом) – 40:31' (5x5)   3:3 Марнер – 45:03' (4x4)   3:4 Юнссон – 65:00' (ПБ)
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