Гол и передача Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения в игре с «Торонто»

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Андреас Юнссон. Голами в составе победителей также отметились: Каспери Капанен, Джейсон Спецца и Митчелл Марнер. Форвард «Торонто» Илья Михеев отметился результативной передачей.
Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 28 минут 6 секунд, нанёс семь бросков в створ ворот и набрал 2 (1+1) очка. Герман Рубцов окончил матч с показателем полезности «-1».
Видео гола Проворова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
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