«Нью-Джерси» без Гусева в гостях обыграл «Каролину», у Свечникова «-2»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» победил «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 5:3 (2:2, 1:1, 2:0) в пользу гостей. Таким образом, «Дэвилз» прервали серию из трёх поражений.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Голами в составе победителей отметились: Майлз Вуд, Джек Хьюз, Нико Хишир, Пи Кей Суббэн и Дэймон Сиверсон. Голкипер «Дэвилз» Макензи Блэквуд отразил 24 броска из 27.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 14 минут 27 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «-2». Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев в заявку на матч не попал.