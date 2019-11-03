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«Нью-Джерси» без Гусева в гостях обыграл «Каролину», у Свечникова «-2»

«Нью-Джерси» без Гусева в гостях обыграл «Каролину», у Свечникова «-2»
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Джерси Дэвилз» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 5:3 (2:2, 1:1, 2:0) в пользу гостей. Таким образом, «Дэвилз» прервали серию из трёх поражений.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Голами в составе победителей отметились: Майлз Вуд, Джек Хьюз, Нико Хишир, Пи Кей Суббэн и Дэймон Сиверсон. Голкипер «Дэвилз» Макензи Блэквуд отразил 24 броска из 27.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 14 минут 27 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «-2». Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев в заявку на матч не попал.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Фёгеле (Ахо, Гардинер) – 07:55' (5x5)   1:1 Вуд (Батчер, Симмондс) – 11:28' (5x5)   2:1 Терявяйнен (Свечников, Хаула) – 16:36' (5x4)   2:2 Хьюз (Холл, Палмьери) – 19:33' (5x4)   2:3 Хишир (Грин) – 20:34' (5x5)   3:3 Хаула (Дзингел, Нечас) – 30:59' (5x5)   3:4 Суббэн (Вуд) – 44:00' (5x5)   3:5 Сиверсон (Руни) – 59:11' (en)
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