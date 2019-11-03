«Айлендерс» обыграли «Баффало», Варламов сыграл на ноль
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома с минимальным счётом переиграл «Баффало Сэйбрз» — 1:0.
Единственную шайбу в матче с передачи Энтони Бовиллье забросил Деррик Брассар.
Вратарь «Нью-Йорка» Семён Варламов отыграл на ноль.
После данной встречи «Нью-Йорк» занимает четвертое место в Западной конференции с 20 очками и 13 проведёнными играми. «Баффало» находится на пятой строчке, имея столько же очков, однако при этом проведя на две игры больше сегодняшнего соперника.
Следующий матч «Нью-Йорк Айлендерс» проведёт домас «Оттава Сенаторз». Встреча состоится 6-го ноября. «Баффало Сэйбрз» также предстоит домашняя встреча, соперником станет «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра пройдёт 8-го ноября.
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