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«Айлендерс» обыграли «Баффало», Варламов сыграл на ноль

«Айлендерс» обыграли «Баффало», Варламов сыграл на ноль
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома с минимальным счётом переиграл «Баффало Сэйбрз» — 1:0.

Единственную шайбу в матче с передачи Энтони Бовиллье забросил Деррик Брассар.

Вратарь «Нью-Йорка» Семён Варламов отыграл на ноль.

После данной встречи «Нью-Йорк» занимает четвертое место в Западной конференции с 20 очками и 13 проведёнными играми. «Баффало» находится на пятой строчке, имея столько же очков, однако при этом проведя на две игры больше сегодняшнего соперника.

Следующий матч «Нью-Йорк Айлендерс» проведёт домас «Оттава Сенаторз». Встреча состоится 6-го ноября. «Баффало Сэйбрз» также предстоит домашняя встреча, соперником станет «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра пройдёт 8-го ноября.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Брассар (Бовиллье) – 05:19' (5x5)
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