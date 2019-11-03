Нападающий «Далласа» Гурьянов стал первой звездой в матче с «Монреалем»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» победил «Монреаль Канадиенс». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Джима Монтгомери.

Форвард «Далласа» Денис Гурьянов был признан первой звездой. Российский форвард оформил дубль, в том числе забросив победную шайбу. В конце второго периода 22-летний россиянин реализовал буллит, а в середине третьего – забил в большинстве.



Гурьянов провёл на льду 14.08 (0.59 – в большинстве), нанёс семь бросков, применил два силовых приёма, завершив игру с показателем полезности «+2». Всего в 12 матчах сезона нападающий набрал 6 (4+2) очков.

«Даллас» одержал седьмую победу в 16 матчах. «Монреаль» потерпел седьмое поражение в 14 играх. В следующем матче «Старз» дома сыграют с «Колорадо Эвеланш» (6 ноября мск), а «Канадиенс» на домашней площадке встретятся с «Бостон Брюинз» (также 6 ноября).