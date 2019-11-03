«Сент-Луис» в овертайме победил «Миннесоту», на счету Барбашёва передача

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» проиграл в овертайме «Сент-Луис Блюз» — 3:4.

В основное время в составе победителей отличились Маккензи Макикерн, Карл Гуннарссон и Самуэль Бле. За «Миннесоту» забили Маркус Фолиньо, Кевин Фиала и Матс Цуккарелло.

Исход встречи решил овертайм, который остался за «Сент-Луисом». Автором победной шайбы стал Райан О’Райлли, набравший в матче 2 (1+1) очка.

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашёв записал на свой счёт результативную передачу. В этом сезоне на счету Ивана 4 (0+4) очка в 15 матчах.

Команда Крэйга Берюбе одержала четвёртую победу подряд, в свою очередь «Миннесота» уступила третий раз кряду и четвёртый раз в последних пяти матчах.