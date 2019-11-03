«Сент-Луис» в овертайме победил «Миннесоту», на счету Барбашёва передача
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» проиграл в овертайме «Сент-Луис Блюз» — 3:4.
В основное время в составе победителей отличились Маккензи Макикерн, Карл Гуннарссон и Самуэль Бле. За «Миннесоту» забили Маркус Фолиньо, Кевин Фиала и Матс Цуккарелло.
НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Фолиньо (Сперджен, Эрикссон Эк) – 02:26' (5x5) 1:1 Макикерн (Барбашев, Парэйко) – 04:00' (5x5) 1:2 Гуннарссон (О'Райлли) – 14:25' (5x5) 2:2 Фиала (Бродин, Паризе) – 21:01' (5x5) 3:2 Цуккарелло (Стаал, Хант) – 24:39' (5x4) 3:3 Бле (Бозак, Фолк) – 46:05' (5x5) 3:4 О'Райлли (Томас, Данн) – 62:27' (3x3)
Исход встречи решил овертайм, который остался за «Сент-Луисом». Автором победной шайбы стал Райан О’Райлли, набравший в матче 2 (1+1) очка.
Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашёв записал на свой счёт результативную передачу. В этом сезоне на счету Ивана 4 (0+4) очка в 15 матчах.
Команда Крэйга Берюбе одержала четвёртую победу подряд, в свою очередь «Миннесота» уступила третий раз кряду и четвёртый раз в последних пяти матчах.
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