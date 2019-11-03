В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» проиграл «Калгари Флэймз» со счётом 0:3.

Нападающий «Калгари» Милан Лучич вновь отметился грубой игрой. В одном из эпизодов матча Лучич ударил кулаком в лицо игрока «Коламбуса» Коула Шервуда. Шервуд, пытаясь сыграть на добивании, попал клюшкой по щиткам голкиперу «Калгари» Давиду Риттиху, после чего Лучич решил разобраться с форвардом «Блю Джекетс». По итогам эпизода Шервуд заработал малый штраф, в свою очередь Милан был наказан двойным малым штрафом.

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Матч проходил на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе. Отличились Шон Монахан, Сэм Беннетт и Мэттью Ткачук.