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Лучич ударил кулаком в лицо игрока «Коламбуса»

Лучич ударил кулаком в лицо игрока «Коламбуса»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» проиграл «Калгари Флэймз» со счётом 0:3.

Нападающий «Калгари» Милан Лучич вновь отметился грубой игрой. В одном из эпизодов матча Лучич ударил кулаком в лицо игрока «Коламбуса» Коула Шервуда. Шервуд, пытаясь сыграть на добивании, попал клюшкой по щиткам голкиперу «Калгари» Давиду Риттиху, после чего Лучич решил разобраться с форвардом «Блю Джекетс». По итогам эпизода Шервуд заработал малый штраф, в свою очередь Милан был наказан двойным малым штрафом.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Sportsnet 960

Матч проходил на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе. Отличились Шон Монахан, Сэм Беннетт и Мэттью Ткачук.

Лучич подрался второй раз за три первых матча и вышел в лидеры по штрафу
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