Андрей Свечников набрал семь очков в последних четырёх матчах регулярки

«Нью-Джерси Дэвилз» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 5:3 (2:2, 1:1, 2:0) в пользу гостей. Таким образом, «Дэвилз» прервали серию из трёх поражений.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 14 минут 27 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот, отметился результативной передачей и закончил матч с показателем полезности «-2».

19-летний россиянин продлил результативную серию (5+2) до четырёх матчей. В 14 матчах сезона Свечников набрал 15 (6+9) очков.

Голами в составе победителей отметились Майлз Вуд, Джек Хьюз, Нико Хишир, Пи Кей Суббэн и Дэймон Сиверсон. Голкипер «Дэвилз» Макензи Блэквуд отразил 24 броска из 27.