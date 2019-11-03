Андрей Свечников набрал семь очков в последних четырёх матчах регулярки
«Нью-Джерси Дэвилз» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 5:3 (2:2, 1:1, 2:0) в пользу гостей. Таким образом, «Дэвилз» прервали серию из трёх поражений.
Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 14 минут 27 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот, отметился результативной передачей и закончил матч с показателем полезности «-2».
19-летний россиянин продлил результативную серию (5+2) до четырёх матчей. В 14 матчах сезона Свечников набрал 15 (6+9) очков.
Голами в составе победителей отметились Майлз Вуд, Джек Хьюз, Нико Хишир, Пи Кей Суббэн и Дэймон Сиверсон. Голкипер «Дэвилз» Макензи Блэквуд отразил 24 броска из 27.
«Это его мир, и мы в нём живём». Америка – о 19-летнем Свечникове
За последние семь дней никто в НХЛ не забил больше, чем нападающий «Каролины».
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