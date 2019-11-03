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Просветов признан лучшим игроком в матче АХЛ, Шестёркин стал второй звездой

Просветов признан лучшим игроком в матче АХЛ, Шестёркин стал второй звездой
Хоккей / АХЛ 0

Удачным образом сложился игровой день регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги для российских голкиперов.

Голкипер «Манитобы Мус» Михаил Бердин отразил 29 бросков из 32 в матче с «Гранд-Рапидс Гриффинс». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу фарм-клуба «Виннипег Джетс», благодаря чему «Манитоба» прервала шестиматчевую серию поражений.

АХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 22:00 МСК
Манитоба Мус
Виннипег
Окончен
5 : 3
Гранд-Рапидс Гриффинс
Гранд-Рапидс
0:1 Терри (Смит, Линдстрём) – 04:24'   1:1 Нику (Харкинс, Шиллинг) – 05:57'   1:2 Пампел (Терри, Эрикссон) – 08:48'   2:2 Гриффит (Харкинс) – 09:45'   3:2 Липон (Шиллинг, Харкинс) – 37:26'   4:2 Липон (Маккензи, Харкинс) – 43:38'   4:3 Задина (Зайдер, Терри) – 47:49'   5:3 Гриффит (Луото, Харкинс) – 59:58'

Признанный лучшим вратарём октября в АХЛ голкипер «Хартфорд Вулф Пэк» Игорь Шестёркин потерпел поражение в матче с «Белльвиль Сенаторз» (4:5 Б). Однако, несмотря на поражение, Игорь был признан второй звездой матча. Голкипер системы «Нью-Йорк Рейнджерс» парировал 32 броска из 36.

АХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Беллевиль Сенаторз
Беллевиль
Окончен
5 : 4
Б
Хартфорд Вулф Пэк
Хартфорд
0:1 Фогарти (Эберт, Тейлор) – 02:28'   1:1 Carcone (Cassels, Labrie) – 10:28'   1:2 Эберт (Месканен, Zerter-Gossage) – 12:10'   2:2 Давидссон (Шварц, Дауэрти) – 18:52'   3:2 Шварц – 25:45'   3:3 Ньюэлл (Ди Джузеппе, Джонс) – 28:41'   4:3 Cassels (Штурц, Дауэрти) – 46:59'   4:4 Кин (Леттьери, Фогарти) – 59:06'   5:4 Шварц – 65:00' (ПБ)

Первой звездой матча «Стоктон Хит» — «Тусон Роудраннерс» (3:4 ОТ) стал голкипер гостей Иван Просветов. Российский вратарь отразил 37 бросков из 40.

АХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Стоктон Хит
Стоктон
Окончен
3 : 4
ОТ
Тусон Роудраннерс
Тусон
0:1 Меркли (Бантинг, Гросс) – 12:16'   0:2 Грегуар (Гросс) – 18:47'   1:2 Робинсон (Дэвидсон, Годин) – 19:52'   2:2 Фрёзе (Туулола, Ломберг) – 24:20'   2:3 Бантинг (Педерсон, Мили) – 28:08'   3:3 Ружичка (Валиев, Галлант) – 46:16'   3:4 Бурк (Педерсон, Мили) – 60:25'
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