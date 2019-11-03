Просветов признан лучшим игроком в матче АХЛ, Шестёркин стал второй звездой

Удачным образом сложился игровой день регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги для российских голкиперов.

Голкипер «Манитобы Мус» Михаил Бердин отразил 29 бросков из 32 в матче с «Гранд-Рапидс Гриффинс». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу фарм-клуба «Виннипег Джетс», благодаря чему «Манитоба» прервала шестиматчевую серию поражений.

Признанный лучшим вратарём октября в АХЛ голкипер «Хартфорд Вулф Пэк» Игорь Шестёркин потерпел поражение в матче с «Белльвиль Сенаторз» (4:5 Б). Однако, несмотря на поражение, Игорь был признан второй звездой матча. Голкипер системы «Нью-Йорк Рейнджерс» парировал 32 броска из 36.

Первой звездой матча «Стоктон Хит» — «Тусон Роудраннерс» (3:4 ОТ) стал голкипер гостей Иван Просветов. Российский вратарь отразил 37 бросков из 40.