Монтгомери: ждали прорыв Гурьянова. Такие игроки делают состав сбалансированным
Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери прокомментировал игру российского нападающего Дениса Гурьянова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:1).
«Мы надеялись и ждали прорыв Дениса. Такие игроки делают состав сбалансированным, это позволяет побеждать. Все чувствуют себя сопричастными, все получили более важные роли. Перед буллитом не сказал Гурьянову ни слова. Он даже к скамейке не подъехал, а катался в центре. Великолепный гол великолепному вратарю», — похвалил Гурьянова Монтгомери.
Форвард «Далласа» был признан первой звездой матча. Российский форвард оформил дубль, в том числе забросив победную шайбу. В конце второго периода 22-летний россиянин реализовал буллит, а в середине третьего – забил в большинстве.
Нападающий «Далласа» Гурьянов стал первой звездой в матче с «Монреалем»
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