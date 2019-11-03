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Результаты матчей НХЛ за 2 ноября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 2 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

2 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 13 матчей.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Нэшвилл Предаторз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 21:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Хитил (Гайек) – 16:05' (5x5)   0:2 Строум (Панарин, Фаст) – 24:16' (5x5)   1:2 Арвидссон (Форсберг, Йози) – 34:34' (5x4)

«Флорида Пантерз» — «Детройт Ред Уингз» — 4:0. Гости потерпели пятое поражение в последних шести матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Коннолли (Мальгин, Ватрано) – 03:05' (5x5)   2:0 Барков (Юбердо, Яндл) – 16:54' (5x4)   3:0 Юбердо (Барков, Строльман) – 26:45' (5x5)   4:0 Юбердо (Яндл, Экблад) – 50:46' (5x5)

«Даллас Старз» — «Монреаль Канадиенс» — 4:1. Хозяева одержали шестую победу в последних семи матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 А. Радулов (Сегин) – 15:24' (5x4)   2:0 Гурьянов – 38:49' (бул)   3:0 Гурьянов (Хинц, Павелски) – 50:43' (5x4)   4:0 Хейсканен (Факса) – 55:08' (en)   4:1 Лехконен (Судзуки, Байрон) – 56:18' (5x5)

«Коламбус Блю Джекетс» — «Калгари Флэймз» — 0:3. Подопечные Джона Тортореллы проиграли четвёртый раз кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
0 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Монахан (Линдхольм, Годро) – 03:44' (5x5)   0:2 Беннетт (Райан, Ханифин) – 28:20' (5x5)   0:3 Ткачук (Хэмоник, Линдхольм) – 57:21' (en)

«Филадельфия Флайерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:4 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Б
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Капанен (Райлли, Спецца) – 05:55' (5x5)   1:1 Проворов (Жиру, Ворачек) – 15:02' (5x4)   2:1 Жиру (Проворов, Ворачек) – 23:12' (5x4)   2:2 Спецца (Михеев, Капанен) – 37:55' (5x5)   3:2 Санхайм (Кутюрье, Линдблом) – 40:31' (5x5)   3:3 Марнер – 45:03' (4x4)   3:4 Юнссон – 65:00' (ПБ)

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Фёгеле (Ахо, Гардинер) – 07:55' (5x5)   1:1 Вуд (Батчер, Симмондс) – 11:28' (5x5)   2:1 Терявяйнен (Свечников, Хаула) – 16:36' (5x4)   2:2 Хьюз (Холл, Палмьери) – 19:33' (5x4)   2:3 Хишир (Грин) – 20:34' (5x5)   3:3 Хаула (Дзингел, Нечас) – 30:59' (5x5)   3:4 Суббэн (Вуд) – 44:00' (5x5)   3:5 Сиверсон (Руни) – 59:11' (en)

«Баффало Сэйбрз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:1. Гости продлили серию побед до девяти матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Брассар (Бовиллье) – 05:19' (5x5)

«Бостон Брюинз» — «Оттава Сенаторз» — 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Пастрняк (Крюг) – 01:17' (5x4)   1:1 Дюклер (Браун, Боровецки) – 12:04' (5x5)   2:1 Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 21:51' (5x5)   2:2 Браун (Боровецки, Демело) – 23:04' (5x5)   3:2 Хайнен – 45:43' (5x5)   4:2 Маршан (Пастрняк, Бержерон) – 46:50' (5x4)   5:2 Дебраск (Хайнен) – 56:16' (5x5)

«Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз» — 3:4 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Фолиньо (Сперджен, Эрикссон Эк) – 02:26' (5x5)   1:1 Макикерн (Барбашев, Парэйко) – 04:00' (5x5)   1:2 Гуннарссон (О'Райлли) – 14:25' (5x5)   2:2 Фиала (Бродин, Паризе) – 21:01' (5x5)   3:2 Цуккарелло (Стаал, Хант) – 24:39' (5x4)   3:3 Бле (Бозак, Фолк) – 46:05' (5x5)   3:4 О'Райлли (Томас, Данн) – 62:27' (3x3)

«Аризона Койотс» — «Колорадо Эвеланш» — 3:0. Гости потерпели четвёртое поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Дворак (Кессел, Келлер) – 06:40' (5x4)   2:0 Кессел (Хейтон, Истерли) – 15:52' (5x5)   3:0 Гарланд (Шмальц, Голигоски) – 35:52' (5x5)

«Вегас Голден Найтс» — «Виннипег Джетс» — 3:4 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 4
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Перро (Бурк) – 02:19' (5x5)   1:1 Маршессо (Теодор, Карлссон) – 04:51' (5x4)   2:1 Пасиоретти (Стоун) – 07:00' (5x5)   3:1 Шмидт (Карлссон) – 08:30' (4x4)   3:2 Перро (Коннор, Моррисси) – 50:02' (5x4)   3:3 Шайфли (Коннор) – 53:17' (5x5)   3:4 Коннор (Лайне, Пионк) – 63:22' (3x3)

«Сан-Хосе Шаркс» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:5. Хозяева проиграли в пятый раз подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Саттер (Ливо, Виртанен) – 04:17' (5x5)   0:2 Петтерссон (Бёзер, Хорват) – 12:46' (5x5)   0:3 Виртанен (Эдлер, Майерс) – 20:45' (5x5)   0:4 Годетт (Хорват, Стечер) – 25:11' (5x5)   1:4 Власик (Гудроу, Бёрнс) – 50:51' (4x5)   1:5 Петтерссон (Миллер, Бёзер) – 52:23' (5x4)   2:5 Кейн (Лабанк, Карлссон) – 59:38' (5x5)

«Лос-Анджелес Кингз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 3
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Клиффорд (Тоффоли, Лизотт) – 02:50' (5x5)   2:0 Рой (Браун) – 04:29' (5x5)   2:1 Кубалик (Дак, Нюландер) – 08:25' (5x4)   2:2 Кемпф – 17:23' (5x5)   3:2 Амадио (Браун, Макдермид) – 52:37' (5x5)   3:3 Тэйвз (Кейн, Кит) – 58:21' (6x5)   4:3 Даути (Тоффоли) – 64:43' (3x3)
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