Результаты матчей НХЛ за 2 ноября 2019 года

2 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 13 матчей.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Нэшвилл Предаторз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:2.

«Флорида Пантерз» — «Детройт Ред Уингз» — 4:0. Гости потерпели пятое поражение в последних шести матчах.

«Даллас Старз» — «Монреаль Канадиенс» — 4:1. Хозяева одержали шестую победу в последних семи матчах.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Калгари Флэймз» — 0:3. Подопечные Джона Тортореллы проиграли четвёртый раз кряду.

«Филадельфия Флайерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:4 Б.

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:5.

«Баффало Сэйбрз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:1. Гости продлили серию побед до девяти матчей.

«Бостон Брюинз» — «Оттава Сенаторз» — 5:2.

«Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз» — 3:4 ОТ.

«Аризона Койотс» — «Колорадо Эвеланш» — 3:0. Гости потерпели четвёртое поражение кряду.

«Вегас Голден Найтс» — «Виннипег Джетс» — 3:4 ОТ.

«Сан-Хосе Шаркс» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:5. Хозяева проиграли в пятый раз подряд.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3 ОТ.