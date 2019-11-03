Результаты матчей НХЛ за 2 ноября 2019 года

2 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 13 матчей.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Нэшвилл Предаторз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:2.
«Флорида Пантерз» — «Детройт Ред Уингз» — 4:0. Гости потерпели пятое поражение в последних шести матчах.
«Даллас Старз» — «Монреаль Канадиенс» — 4:1. Хозяева одержали шестую победу в последних семи матчах.
«Коламбус Блю Джекетс» — «Калгари Флэймз» — 0:3. Подопечные Джона Тортореллы проиграли четвёртый раз кряду.
«Филадельфия Флайерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:4 Б.
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:5.
«Баффало Сэйбрз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:1. Гости продлили серию побед до девяти матчей.
«Бостон Брюинз» — «Оттава Сенаторз» — 5:2.
«Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз» — 3:4 ОТ.
«Аризона Койотс» — «Колорадо Эвеланш» — 3:0. Гости потерпели четвёртое поражение кряду.
«Вегас Голден Найтс» — «Виннипег Джетс» — 3:4 ОТ.
«Сан-Хосе Шаркс» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:5. Хозяева проиграли в пятый раз подряд.
«Лос-Анджелес Кингз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3 ОТ.
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