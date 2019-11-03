Пашков: СКА застрял на одной точке. У Кудашова нет авторитета для сборной

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о неудачном выступлении СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

«Уже говорил, СКА в его нынешнем состоянии необходима жёсткая рука. Об Алексее Кудашове и Анваре Гатиятулине было много хороших отзывов, но жизнь показала, что с этими оценками мы поторопились — к кризисной роли тренеры «армейцев» пока не готовы. СКА не может собраться на всём осеннем отрезке чемпионата, причём команду не мотивировали даже обмены. Тут вопросы к тренерскому штабу просто напрашиваются.

СКА — главное разочарование осени? Вот тут конкуренция высокая. Санкт-Петербург, Магнитогорск, Ярославль, Екатеринбург — лидеров КХЛ, которые неожиданно пошли вниз, много. Но кто-то постепенно выбирается из кризиса, а СКА застрял на одной точке.

Проблемы СКА могут перекинуться на национальную команду? Такие опасения есть. Для главного тренера национальной сборной самое главное — иметь авторитет. При всей симпатии к Кудашову, этого авторитета с нынешними клубными результатами у тренера сборной нет. Вот где главная проблема», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.