Стали известны три звезды дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские хоккеисты североамериканской лигой отмечены не были.
Третьей звездой признан вратарь «Калгари Флэймз» Давид Риттих, отразивший 43 броска в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:0).
Форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк стал второй звездой. Он набрал 3 (1+2) очка в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:2), продлив результативную серию до 11 матчей. Чешский нападающий набирал очки во всех матчах с 9 октября.
Первой звездой назван нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, забросивший победную шайбу в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:3 ОТ). Американский форвард отличился в овертайме, а до этого отдал две голевые передачи в основное время матча.
НХЛ назвала лучших игроков октября
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