Форвард «Виннипега» Лоури рискнул подраться с Райаном Ривзом и победил
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Виннипег Джетс» (3:4 ОТ) произошла драка.
Во втором периоде форвард «Джетс» Адам Лоури применил силовой приём против нападающего «Голден Найтс» Алекса Така. За партнера заступился Райан Ривз, который подрался с Лоури. По итогам инцидента хоккеисты получили по пять минут штрафа. Отметим, что Так в этом эпизоде получил травму и завершил матч досрочно.
Видео драки можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube
По данным портала Hockeyfights.com, 70% болельщиков считают Лоури победителем этого боя. В нынешнем сезоне для Лоури это была первая драка, в то время как один из ведущих силовых игроков лиги Ривз дрался дважды.
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