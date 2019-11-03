Лавиолетт: «Нэшвилл» проигрывал весь матч. Надо отдать должное вратарю Георгиеву

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2).

«Мы уступали «Рейнджерс» в течение всего матча. На самом деле, мне кажется, что мы получили 0:2 в тот момент матча, когда играли в обороне лучше всего. Это было плохое стечение обстоятельств, которое загнало нас под давление.

Надо отдать должное сопернику и их вратарю Георгиеву. Они хорошо защищались, а голкипер был хорош. Что касается игры «Нэшвилла», то мы упустили несколько прекрасных возможностей сравнять счёт, несколько раз угодили в каркас, но так и не сумели найти способ отправить шайбу в ворота», — цитирует Лавиолетта пресс-служба НХЛ.