Лавиолетт: «Нэшвилл» проигрывал весь матч. Надо отдать должное вратарю Георгиеву
Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2).
«Мы уступали «Рейнджерс» в течение всего матча. На самом деле, мне кажется, что мы получили 0:2 в тот момент матча, когда играли в обороне лучше всего. Это было плохое стечение обстоятельств, которое загнало нас под давление.
Надо отдать должное сопернику и их вратарю Георгиеву. Они хорошо защищались, а голкипер был хорош. Что касается игры «Нэшвилла», то мы упустили несколько прекрасных возможностей сравнять счёт, несколько раз угодили в каркас, но так и не сумели найти способ отправить шайбу в ворота», — цитирует Лавиолетта пресс-служба НХЛ.
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Артемий – лучший бомбардир «Рейнджерс», его команда выиграла три из последних четырёх матчей.
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