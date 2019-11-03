Георгиев: приятно получать больше времени. Постараюсь оставить всё как есть

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (2:1).

«На протяжении всего матча шла перекрёстная игра, игроки «Нэшвилла» старались закрывать мне обзор, поэтому пришлось хорошо поработать над этим. Старался читать игру, следить за расположением игроков и движением шайбы.

Парни заблокировали огромное количество бросков. Они усердно трудились с самой первой минуты матча. Нам было легче играть, ведя в счёте.

Конечно, приятно получать больше игрового времени. В последних матчах чувствую себя уверенно. Был к этому готов и постараюсь всё оставить как есть», — цитирует Георгиева пресс-служба НХЛ.